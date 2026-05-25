クルマの「左寄せ」なぜ苦手な人が多い？日々の買い物はもちろん、遠方へのドライブなど、クルマを運転する機会は多くあります。そうしたドライブの途中で、初めて通る細い道での対向車とのすれ違いや、不慣れな駐車場の利用、見通しの悪い路肩への一時停止など、車体を道路の左側にぴったりと寄せなければならない場面に遭遇することは珍しくありません。【画像】上手に左寄せができるホンダの「ピタ駐ミラー」とは？ 画像を