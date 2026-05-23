兵庫県姫路市にある商業施設の駐車場で男子中学生と５歳の女の子がサルに相次ぎ襲われケガをしました。 ２３日午後６時前、姫路市神子岡前の商業施設で「サルが出た。中学生がケガをした」と警察に通報がありました。 警察によりますと、午後５時半ごろ、親と買い物に来ていた５歳の女の子が駐車場１階で、突然現れたサルに右の足首をつかまれたということです。 その後、午後５時５０分ごろ、同じ駐車場の１階で中学３年の男子