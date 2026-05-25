栃木・上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で、「Mr.サンデー」は竹前海斗容疑者の10代からの知人を取材した。事件前、周囲でささやかれていた“悪い噂”とは...。竹前海斗容疑者の10代からの知人が明かした過去23日、Mr.サンデーが取材した竹前海斗（たけまえ・かいと）容疑者（28）の知人が語ったのは、その思わぬ過去…。竹前海斗容疑者の10代からの知人：もともとお父さんのところで仕事をやってたけど、たぶん嫌にな