【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にタミヤのプラモデルが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、「1/35 スケール限定商品 ウクライナ軍 レオパルト 2A6」と「1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.301 フランス陸軍 シトロエン 11CV スタッフカー」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TAMIYA 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.301 フランス陸軍 シトロエン 11CV スタッフカー

歴史的な傑作乗用車「シトロエン11CV」の1/35スケール・プラスチックモデル組立てキット。やわらかな曲線で構成されたボディや前後フェンダーの持つ優雅なフォルムが表情豊かに再現されている。

左右フロントドアは、開閉選択式で幅広い情景設定に対応し、室内もダッシュボードや前後シートなどに繊細なモールドを施している。足まわりも組み立てやすいパーツ構成で立体感あふれる仕上がりとなっている。

着座姿勢のドライバー人形付き。デカールは、ドイツ陸軍2種とフランス軍所属車に加え、フランス民間車の4種類が付属する。

TAMIYA 1/35 スケール限定商品 ウクライナ軍 レオパルト 2A6

本商品は、「レオパルト2A6」の1/35スケール・プラスチックモデル組み立てキット。長砲身の120mm滑腔砲を備えた力強いスタイルを実感豊かにモデル化。砲塔前面と側面のくさび形増加装甲もリアルな仕上がりとなっている。

ヘッドライトやテールランプはクリアパーツで再現されており、履帯は手軽なベルト式を採用。ウクライナに勝利のシンボルとして伝わる白十字や、国旗などのスライドマークが豊富に用意されている。