「選抜高校野球・準決勝、智弁学園２−１中京大中京」（２９日、甲子園球場）

準決勝が行われ、智弁学園（奈良）はプロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が７安打１失点で完投し、２−１で中京大中京（愛知）に勝利。阪神・村上を擁し優勝した１６年以来１０年ぶりの決勝進出を決めた。

エースの意地が満身創痍（そうい）の肉体を突き動かした。１点リードの九回２死一、二塁と一打同点の危機。智弁学園・杉本はピッチャー返しの鋭い打球を左足で止めると、素早く処理して最後のアウトをもぎとった。「顔に当たってでも取ろうと思った」。試合終了の瞬間、左足から崩れ落ちた左腕にスタンドからは万雷の拍手が送られた。

執念の１３７球だった。三回１死三塁で中犠飛を許して先制点を献上。六回まで毎回走者を背負うも、直球狙いの相手を変化球で巧みにかわして９回７安打１失点８奪三振の完投を遂げた。

肩は消耗品と言われる現代の風潮にあらがうように腕を振り続ける。初戦の２０日・花巻東戦から１０日間で３完投し今大会の球数は計４９８球。それでも「（決勝も）全然大丈夫です」と疲労の色は出さなかった。小学生の頃から投げることが好きだったという杉本。冬場のブルペン投球では一日２００球以上の投げ込みを行うこともあり、数を重ねて自分の“型”を見いだした。

この日も体に重さは感じていたが、それすらも日常。「体が動いていない分、どう使うか考えていた」と投げて体に覚えさせたフォームはそう簡単には崩れなかった。７日間で５００球の球数制限により、３１日の決勝は１３１球が上限。継投策が主流となりつつある高校野球界で、完投を重ねる杉本の存在は一層際立つものとなった。

１０年ぶりの春制覇まであと１勝。小坂将商監督（４８）は「決勝戦で負けたら何も残らない」と意気込んだ。「あと一つ勝つだけ」と杉本。死力を尽くし、頂点をつかんでみせる。