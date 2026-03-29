手越祐也、“二代目お祭り男”として「イッテQ」出演決定 宮川大輔「受け継いでくれるのはアイツしかいない」予告に反響殺到
【モデルプレス＝2026/03/29】3月29日、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の公式X（旧Twitter）が更新された。手越祐也が登場し、話題を集めている。
【写真】手越祐也、“二代目お祭り男”として「イッテQ」降臨
公式Xでは「お祭り男 新章へ」と添え、近日放送の番組開始20年目企画の予告動画が公開された。世界中の祭りに挑戦する“お祭り男”として番組で活躍している宮川大輔は「二代目やないですけど、お祭り男に誰かなって欲しい」と話し、「祭り魂を受け継いでくれるのはアイツしかいないと思うんですよ」と言い放つと、お決まりの「テイッ！」ポーズを披露する手越が映し出された。
2007年より手越がレギュラー出演していた同番組。2020年6月以降はレギュラーではなくなったが、2024年10月の放送で4年ぶりに復帰。2025年4月の放送でも宮川とお祭りに挑戦する様子が、大きく話題を集めていた。
手越の「イッテQ！」出演予告に視聴者からは「待ってました」「楽しみすぎる」「期待大」「二代目になるの！？嬉しい」「宮川さんと番組の愛が詰まってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】手越祐也、“二代目お祭り男”として「イッテQ」降臨
◆手越祐也「イッテQ！」出演決定
公式Xでは「お祭り男 新章へ」と添え、近日放送の番組開始20年目企画の予告動画が公開された。世界中の祭りに挑戦する“お祭り男”として番組で活躍している宮川大輔は「二代目やないですけど、お祭り男に誰かなって欲しい」と話し、「祭り魂を受け継いでくれるのはアイツしかいないと思うんですよ」と言い放つと、お決まりの「テイッ！」ポーズを披露する手越が映し出された。
◆手越祐也「イッテQ！」出演決定に反響
2007年より手越がレギュラー出演していた同番組。2020年6月以降はレギュラーではなくなったが、2024年10月の放送で4年ぶりに復帰。2025年4月の放送でも宮川とお祭りに挑戦する様子が、大きく話題を集めていた。
手越の「イッテQ！」出演予告に視聴者からは「待ってました」「楽しみすぎる」「期待大」「二代目になるの！？嬉しい」「宮川さんと番組の愛が詰まってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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