4月プログラムの内容に注目！ 「江南 PLAN;S CLINIC」

記事ポイント 江南PLAN;S CLINICが2026年4月限定のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施江南店限定で初回価格設定やモニター価格での施術案内あり独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューを展開 江南PLAN;S CLINICが2026年4月限定のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施江南店限定で初回価格設定やモニター価格での施術案内あり独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューを展開

韓国・江南に位置する美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC」が、2026年4月限定のプログラムを実施しています。

ボディライン管理やリフトアップ施術を対象に、初回価格設定やモニター価格での案内が用意されています。

独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューが揃っています。

PLAN;S CLINIC「2026年4月プログラム」

プログラム実施期間：2026年4月対象店舗：江南店限定所在地：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階アクセス：地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ診療時間：月〜金 AM 10:30 - PM 08:00／土 AM 10:30 - PM 04:00（韓国の祝日・日曜休診）

PLAN;S CLINICでは、2026年4月の新しい季節のスタートに合わせ、ボディライン管理およびリフトアップ施術の受診を検討中の方へ向けた特別プログラムを実施しています。

お一人おひとりの体型や希望に合わせた丁寧なカウンセリングを第一に考え、適切な施術プランを提案しています。

ボディライン管理プログラム

4月のボディライン管理プログラムは江南店限定で提供されています。

初回価格設定のあるボディライン管理プログラムのほか、部位別集中ケアコースやペッ注射の複数回受診プランが用意されています。

近年では男性の患者によるボディライン管理の相談も増加しています。

リフトアップ・スキンケア

リフトアップ施術プログラム、美肌管理、スキンケアプログラムの3種類が江南店限定で案内されています。

カウンセリングからアフターケアまで、患者の希望に寄り添ったサポート体制が整っています。

臨床データ収集モニターの募集

学術データの収集および臨床データの蓄積に協力できる方を対象に、モニター価格での施術案内を行っています。

参加条件として、来院前に公式LINEでの事前申請、施術前および施術3週間後の写真提供、4月中の来院が必要です。

ペッ注射（脂肪溶解注射）

ペッ注射は、特定の部位へアプローチする注射施術です。

韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された、PLAN;S CLINIC独自の施術内容となっています。

フェイスペッ注射1部位が9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位が12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種が18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）で提供されています。

推奨される受診回数は、1週間に1回・計3回以上です。

注意事項

プログラムの適用はお一人様いずれか1メニューのみで、他の特典やクーポンとの併用はできません。

表示価格はウォン表記であり、付加価値税（VAT）が別途発生します。

施術の効果には個人差があり、赤み・腫れ・内出血・一時的な痛み・硬結（しこり）などが生じる場合があります。

医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術が受けられない場合があります。

本施術に使用する薬剤は日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品であり、国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。

初回価格やモニター価格が設定されており、4月限定で美容医療を検討しやすい環境が整っています。

ボディライン管理からリフトアップ・スキンケアまで、幅広いメニューの中から自分に合った施術を選べます。

独自開発のペッ注射を含め、丁寧なカウンセリングに基づいた施術プランが提案されています。

PLAN;S CLINIC 2026年4月プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. PLAN;S CLINICの4月プログラムはどの店舗で実施されていますか？

A. 4月プログラムは江南店限定で実施されています。

所在地はソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階で、地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐの場所にあります。

Q. 臨床データ収集モニターの参加条件は何ですか？

A. 来院前に公式LINEでの事前申請、施術前および施術3週間後の写真提供、4月中の来院が参加条件となっています。

モニター価格での施術案内を受けられます。

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