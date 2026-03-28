「本当に申し訳なく思っています」数的優位も活かせず…今季初の連敗。川崎指揮官は悔しさを露わ「もったいなかった」

「本当に申し訳なく思っています」数的優位も活かせず…今季初の連敗。川崎指揮官は悔しさを露わ「もったいなかった」