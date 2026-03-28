「本当に申し訳なく思っています」数的優位も活かせず…今季初の連敗。川崎指揮官は悔しさを露わ「もったいなかった」
川崎フロンターレは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節でFC町田ゼルビアと敵地で対戦。１−１で突入したPK戦（１−３）の末に敗れ、今季初の２連敗となった。
川崎は今シーズン、継続的に勝点を積み上げられず現在、EASTグループで勝点11の６位。０−５で大敗した22日の横浜FM戦に続いての敗戦となった。
町田戦後、フラッシュインタビューに応じた長谷部茂利監督は、「もったいなかった」と試合を振り返った。
「１失点がもったいなかったし、（相手が）ひとり退場になって、数的優位になってから決定機を作りたかった。そこはもったいなかった。PKは何が起こるか分かりませんが、そこで負けたことも、３つ揃ってしまった。そんなふうに思います」
悔しい敗戦となったが、指揮官は前を向く。
「これだけサポーターが来て、応援してくれているにもかかわらず、というところはある。姿勢のところをこれからもっと強く見せて、そこで結果をつかんでいく。足りないですけど、ひとつ今日はきっかけになる試合というふうに捉えたい」
最後には「結果に繋がらない、繋げられないところは本当に申し訳なく思っていますが、続く試合で勝ちに持っていけるように、選手とスタッフとクラブ全員で挑んでいきます」とサポーターにメッセージを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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川崎は今シーズン、継続的に勝点を積み上げられず現在、EASTグループで勝点11の６位。０−５で大敗した22日の横浜FM戦に続いての敗戦となった。
町田戦後、フラッシュインタビューに応じた長谷部茂利監督は、「もったいなかった」と試合を振り返った。
悔しい敗戦となったが、指揮官は前を向く。
「これだけサポーターが来て、応援してくれているにもかかわらず、というところはある。姿勢のところをこれからもっと強く見せて、そこで結果をつかんでいく。足りないですけど、ひとつ今日はきっかけになる試合というふうに捉えたい」
最後には「結果に繋がらない、繋げられないところは本当に申し訳なく思っていますが、続く試合で勝ちに持っていけるように、選手とスタッフとクラブ全員で挑んでいきます」とサポーターにメッセージを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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