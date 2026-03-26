『EPiC: Elvis Presley in Concert（原題）』が、『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の邦題で5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より2D（通常版）で公開されることが決定。あわせて日本版ポスターと予告編が公開された。

参考：バズ・ラーマンがエルヴィス・プレスリーを甦らせる 『EPiC: Elvis Presley in Concert』5月公開

本作は、バズ・ラーマン監督が最新のレストア／リマスター技術を駆使して、エルヴィス・プレスリーを現代に甦らせた映像作品。同じくラーマンが手がけ、2022年に劇場公開された伝記映画『エルヴィス』の地続きにある作品だ。

革新的な音楽とカリスマティックなステージングでキング・オブ・ロックンロールと称されるエルヴィス・プレスリー。ラーマン監督は、『エルヴィス』の制作過程で、発見された59時間にも及ぶ未公開フィルムを前に、「私たちが未だかつて目にしたことのない方法で“本物”が歌い、語ってくれたら」と、新たな表現に挑んだ。

1970年代初頭のラスベガス・コンサート及び全米ツアーの象徴的なライヴパフォーマンスを中心に、リハーサル、記者会見などの貴重な映像を最先端のレストア／リマスター技術を駆使しながら、2年以上の歳月を費やして復元、同一の楽曲を複数の異なる演奏シーンでシームレスに編集、リップシンクの細部にもこだわって再構築した。

日本版ポスターでは、コンサート中のエルヴィスの表情が捉えられている。スポットライトに照らされ、観客を見つめる鮮やかなブルーの瞳の奥には、人を虜にするような煌めきが宿っている。

予告編では、「僕自身が語るのは初めてだ」と語るエルヴィス。「ようこそ、“初めて”のワールドツアーへ！」のアナウンスとともに、コンサートで彼に熱狂するオーディエンスが映し出される。また、エルヴィスの熱唱シーンはもちろん、幼少期からキングに到達するまでの生い立ち、エルヴィスが愛してやまない母親や家族の存在、音楽に対する情熱など、貴重な未公開映像も垣間見える。映像のラストでは、「日本に行きたいよ」と語るエルヴィスの姿が確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）