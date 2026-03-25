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2026年、中古戸建て市場は大きな転換期を迎えています。東京23区を中心に取引が急増する一方で、金利の上昇（政策金利 0.75% への引き上げ）や、法改正による「負動産」化のリスクが表面化してきました。

今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんとさくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんが、これからの時代に「絶対に選んではけない中古戸建て」の特徴と、資産価値を守るための目利き術を徹底解説します。



■ 1. 「レッドゾーン」の物件は資産価値が消える？

2028年1月以降、災害リスクの高い「レッドゾーン」に建つ新築住宅は、住宅ローン控除が受けられなくなることが決まりました。これは単なる新築の話ではありません。

・中古住宅への波及：国が「立地適正化」を進める中、この規制はいずれ中古市場にも波及します。ローンが組めない、あるいは控除が受けられないエリアの物件は、将来の買い手が見つからず、「売りたくても売れない」資産価値ゼロの状態に陥るリスクがあります。

・オーバーローンの恐怖：価値が急落すれば、売却額がローン残高を下回る「オーバーローン」状態になり、住み替えすら不可能になります。これからの時代、立地選びに「災害リスク」は外せません。



■ 2. 「4号特例の廃止」がリフォームを直撃する

2025年4月の法改正（4号特例の廃止）により、これまで簡略化されていた木造戸建ての建築確認手続きが厳格化されました。これが中古購入後の「リフォーム」に牙を剥きます。

・図面がない物件の末路：主要構造部（柱や梁など）に手を入れるリフォームをする際、今は「建築確認申請」が必要な範囲が広がっています。

・「違法状態」の判明：新築時の検査済証がなかったり、勝手な増改築で違法状態になっていたりする物件は、リフォームの申請が通らない、あるいは多額の是正費用がかかる「お荷物」物件になりかねません。



■ 3. 目安は「2000年基準」と「書類の有無」

「安さ」だけで築古物件に飛び込むのは危険です。2026年以降の目利きには、以下の2点が重要です。

・2000年がボーダーライン：2000年の法改正で木造住宅の構造規定が強化され、検査済証の発行も一般的になりました。これより古い物件は、耐震性能だけでなく、法的な「履歴」が不透明なものが急増します。

・住宅履歴（書類）は資産の一部：新築時の図面、検査済証、メンテナンス記録が残っているか。これらがない物件は、将来「質の高い住宅」として認められず、資産価値を維持するのが難しくなります。



【まとめ】「目利き」が必須の時代へ

中古シフトが進む2026年、物件選びの基準は「価格」から「質と履歴」へと完全にシフトしました。2000年基準を満たしているか、書類は揃っているか、そして何より災害リスクをクリアしているか。こうした点を見過ごしてしまうと、せっかくの新生活に思わぬ負担や不安を招いてしまうかもしれません。。

アドバイス：金利上昇への備え 2026年4月には各金融機関で住宅ローン金利の見直しが予想されます。価格の調整局面にある今だからこそ、物件の「中身」を冷静に見極める時間が必要です。

見えない構造の欠陥や、法的なリスクを洗い出し、納得して判を押すために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「資産防衛のライフジャケット」として活用してください。プロの診断で真実を明らかにし、10年後も20年後も「買ってよかった」と思える家選びを実現しましょう！