日本航空(JAL)は24日、公式サイトを更新。今月28日に京都で開催予定だったJALと人気シリーズ「ラブライブ！」のコラボ企画を中止すると発表した。イベントを妨害する旨のメールが届き、所轄警察らと協議を重ねた結果と説明した。

JALは映画「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章」公開記念として「ニジガクメンバーと一緒に京都・大阪・神戸観光 空の旅！」と題し、京都、大阪でラブライブ！のキャラクターを担当する声優を招いたトークショーの開催を発表していた。

大阪でのイベントはすでに終了しているものの、今月28日に京都駅で開催予定だったトークショーについて、「誠に恐縮ではございますが、当イベントを妨害する旨のメールを受信し、関係各所および所轄警察と協議を重ねた結果、ご来場いただくお客様の安全を最優先に考慮し、やむを得ず開催を中止させていただくことといたしました」と発表。

「イベントを心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

京都でのイベントには、声優の久保田未夢、内田秀が出席する予定だった。