歌手のアンジェラ・アキ(48)が15日、公式サイトを更新。今月23日の山形公演および24日の宮城公演を延期すると発表した。穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発について、医師からしばらく安静期間を要するとの診断を受けたため。アンジェラ・アキは今月7日に「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」を公表。4月28日に腹痛で緊急搬送され、「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」との診断を受け、緊急手術。術後に