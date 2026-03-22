お笑いタレント有吉弘行（51）が22日、JFN系「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）にパーソナリティーとして生出演し、ワークライフバランスについて語った。

立ち食いそばチェーンの「名代富士そば」が九州に進出するというニュースに触れ、「よく行ったけど、最近行かないな」と寂しげにポツリ。「もう子供がぐちゃっと食ってる朝飯を適当に食ったりとか。さっと仕事帰りにそば食おうかな、みたいなのがなくなっちゃって」と話し、子供中心の生活を一因に挙げた。

「子供はまだまだ大変なんですけど」と言いつつも、春からはより子供を見られる時間を増やすようにするという。今月で「有吉ジャポン2 ジロジロ有吉」が終了することに言及。「でもおかげさまで、タイミングも良くというか、番組もちょうど終わる番組とか、『ジロジロ有吉』とかあって。ポカンと空く日が出てきて」と明かした。

これまでなら、その合間に仕事を入れるパターンだったが、今回はあえて空けてあるという。「今までなら、また新しい仕事見つけて入れてとか、事務所も動くと思うけど。俺も年齢も年齢だし、子供も小さいから、“そこは空けてくれ”と言って。育休じゃないけど、無理に仕事詰めていないので、ゆったり」と話した。

働き方改革の考えが世に浸透してきた昨今。事務所と相談の末のゆったりスケジュールだという。「ゆったりといっても、生活はめっちゃ大変なんだけど、今どきでよかったなと。“そうしようか”って、事務所も言ってくれるから」と明かした。

有吉は24年3月に第1子、今年2月1日放送回では、第2子誕生を、それぞれ報告した。「緩くしてもらったのが、逆に子育てがハードになる説があるけど」。そう笑いつつも、「50過ぎてるから、ここで子供の成長を見ないときついかなって」と本音を漏らしていた。