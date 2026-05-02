元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が2日までに自身のインスタグラムを更新。3月末に結婚を発表した人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌と一緒に住む自宅のリフォーム代を明かした。ストーリーズを更新し「今住んでる家が売れたマジでこの部屋は最強だった全てにおいて一番良いと思う。これでうちの不動産部門の三田ガーデンヒルズ全部売却完了もう在庫は一つもないです。海外期間中にまた引っ越しです旅立ちの前に部屋