ゴールデンウィークは気圧が大きく上がったり下がったりするでしょう。特に3日(日)から4日(月・みどりの日)にかけては東京や大阪を含む広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良に注意が必要です。気圧が乱高下3日〜4日は特に頭痛やめまいに気をつけて明日3日(日)は西から前線を伴った低気圧が近づきます。このため西日本を中心に気圧が大きく下がるでしょう。福岡や大阪、名古屋、仙台で気圧変化の影響度が「大」となっています。