タレントの有吉弘行が１９日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。首の手術のため休養していたマツコ・デラックスが復帰したことに言及した。マツコは２月上旬、頸椎症性脊髄症の疑いで緊急手術を受け、入院。１３日のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」で復帰し、「もう働きたくない。このままバックれようと思ってた」などとコメントしていた。マツコとテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそ