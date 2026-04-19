お笑いタレント・有吉弘行（51）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、居酒屋でイラッとする瞬間について語る場面があった。リスナーから「私の職場でも、ネームプレートが個人の名前から○○スタッフに変わりました」とプライバシー保護の観点から変更されたというが、従業員の名前が分からないというボヤキのメールが届いた。これを聞いた有吉が「難しいよな。結構、居酒屋でも