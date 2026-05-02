俳優高橋一生（45）が2日、都内で行われた主演映画「ラプソディ・ラプソディ」公開記念舞台あいさつに登壇し、パパ願望を語った。予期せぬ結婚から始まるハートフルストーリーで、利重剛（63）の13年ぶり監督作。ステージでは、「人生がガラッと変わった出来事」をテーマにトークした。利重監督は「子どもが生まれたこと」と振り返り、「それまでの自分とその後の自分はまったくの別人。演技も全然変わりました。子どもに『ベロベ