「カージナルス−ドジャース」（１日、セントルイス）ドジャースが初回にまさかの形で先制点を失った。先発のシーハンがボークで１点を献上し、直後、ゴーマンに２ランを被弾した。スミスの悪送球などで２死二、三塁のピンチを招き、カウント２−２から５球目を投じる前だった。先発のシーハンがモーションに入ろうとした際、球審が手を上げて投球を止めた。その後、審判団が集まって何かを協議。その後、ボークを宣告して三