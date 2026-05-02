新年度が始まった4月、埼玉県内では各地で住居侵入が確認されています。防犯情報などを発信している埼玉県警察犯罪情報官のXによると、4月中に確認された住居侵入は少なくとも64件（4月30日時点）。一戸建て住宅の1階の窓ガラスが割られて侵入され、住人が就寝中に室内の現金が盗まれるケースなどがあったといいます。■風呂場の窓割る…網戸を焼いて侵入も埼玉県警によると、さいたま市岩槻区内では、4月15日深夜から翌朝にかけ、