お笑いコンビ・サンドウィッチマンが２日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」で、体調不良のため休養を発表したバナナマンの日村勇紀について語った。所属事務所は先月２８日、日村が当面の間、休養することを発表した。これについてサンドウィッチマンの伊達みきおは「ネットニュース見てると、結構不安を煽ってるニュースが多い」と指摘した。伊達がこう言うのは理由がある。先週