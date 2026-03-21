Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

正直に告白すると、自宅には使わなくなったトレーニング器具の墓場があります。トレッドミル、ローイングマシン、バランスボール……。どれも最初の1週間は張り切って使っていたものの、その後クローゼットの奥へ。

共通する敗因は明確で、「組み立てが面倒」「運動に飽きる」「場所を取る」の3つでした。今回、「3Way-Fitness」を試してみたところ、まさにその3つを解決に導くトレーニング器具だと感じました。

届いたその日から使える手軽さ

Photo: 山田洋路

「本格的なフィットネスマシン」と聞いていたので、大がかりなものを想像していましたが、実際には1人で玄関から部屋まで問題なく運べるサイズ感でした。黒×グレーの配色がモダンで、リビングに置いても「いかにも筋トレ器具」という圧迫感がないのが印象的。総重量10.4kg。持ち運びやすい軽さです。

組み立ては本当に工具不要で、説明書を見ながら進めて約20分で完成しました。デジタルモニターに単4電池2本を入れれば準備完了。まさに、届いたその日から使えるトレーニング器具です。

1台3役でバランスよく追い込める

Photo: 山田洋路

「3Way-Fitness」最大の特長は、ローイング・アームトレーニング・アブドミナルの3モードを1台でこなせる点です。

各エクササイズの写真付き解説や動画も用意されているので、正しいフォームを確認しながら進められます。ジムで「このマシン、どう使うんだろう……」と周りをチラチラ見るあの気まずさとは無縁です。

実際にやってみて感じたのは、たった10分間でもかなりの手応えがあるということ。特にアブドミナルモードでの腹筋トレーニングは、しっかりとお腹の筋肉を使っている感覚がありました。

「自宅で10分」と聞くと物足りなさを想像するかもしれませんが、正しいフォームで集中して行えば、十分に追い込めるた実感がありました。

モード切り替え、本当にスムーズか？

Photo: 山田洋路

3モードが1台で完結する点は効率的ですが、モード切り替えが面倒なら実用性は半減します。実際に計測してみたところ、切り替えに要する時間は数十秒程度（※筆者がストップウォッチアプリで手動計測）。

ピンの位置を変えて角度を調整するだけの構造なので、慣れるほど手際よくなります。初回こそ説明書と見比べましたが、3回目にはほぼ感覚でできるようになりました。

この切り替えの手軽さのおかげで、3モードをサーキット風に回すトレーニングが実現します。ローイングで背中を追い込んだ直後にアームトレーニング、最後にアブドミナルで腹筋を仕上げるという流れを休憩なしで回すと、わずか10分でも全身を動かした実感が得られました。

夜10時のマンション、本当に静かに使えるか？

Photo: 山田洋路

マンション住まいにとって、夜のトレーニング音は正直、死活問題です。「3Way-Fitness」はマグネット式負荷システムを採用しており、公式は静音を強調しています。

では実際はどうか。夜10時、それぞれのモードを試しましたが、たしかにローイングモードではマシン特有の機械音がほぼ発生せず。動画を観ながらだと音がかき消される程度の静かさです（※筆者の体感による評価です）。

アブドミナルモードも、シートをストッパーに力強く当てないよう気を付ける程度。集合住宅で夜しかトレーニングの時間が取れない人にとって、この静音性は特にありがたいんじゃないでしょうか。

折りたたみ収納、日本の住宅事情にフィットするか？

Photo: 山田洋路

優れた器具でも、出しっぱなしにできなければ続きません。逆に、毎回組み立てと片付けが必要なものも続かない。その点、「3Way-Fitness」の折りたたみ機構は絶妙なバランスです。

折りたたむと横幅わずか40cm。部屋の隅にスタンバイさせておけるサイズ感で、ワンルームのデスク横、廊下の隅、クローゼットの脇など、いわゆる日本の住宅の「デッドスペース」にすっぽり収まります。

この、出しっぱなしでも邪魔にならない感覚は、日常使いにおいて予想以上に重要。在宅ワークの合間に「ちょっと身体を動かそう」と思い立ったとき、広げるのに数十秒、終わったら畳んで元の場所へ……という手軽さが、気分転換の回数を自然と増やしてくれました。

トレーニング器具を選ぶとき、スペックや機能だけで比較しがちですが、いちばん大事なのは「半年後も使っているかどうか」だと思います。その意味で、「3Way-Fitness」は続けられる設計に振り切った1台。自宅トレーニングで何度も挫折してきた人ほど、一度チェックしてみる価値はあるはずです。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

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