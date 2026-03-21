浦和競馬は3月20日、令和7年度の全日程（12開催・56日間）を終了したと発表した。総売得金は734億514万6160円となり、過去最高記録を2年ぶりに更新した。

前年度（令和6年度）の682億1649万8590円を上回り、前年比107.6％と伸長。1日平均売得金も13億1080万6181円となり、こちらも過去最高を更新した。

埼玉県浦和競馬組合の石井貴司副管理者は「多くのお客様が浦和競馬をご利用いただいた結果であり、心より御礼申し上げます」と感謝を述べたうえで、通年はくぼ開催の定着や、6月から9月に実施した暑熱対策としての発走時刻の繰り下げなど、運営面での取り組みに言及した。

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また、6月25日に行われた「さきたま杯」では、地方競馬として初めてドローンによるレース映像撮影を実施。公式YouTubeで公開され、約4.5万回の再生を記録した。さらに、2月には「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボイベントを開催し、初日には1万人を超える来場者を集めるなど、話題を呼んだ。

令和8年度の浦和競馬は4月20日に開幕予定。6月24日には第30回の節目を迎える「さきたま杯」の実施が予定されている。今後もファンサービスの充実や施設改修を進め、さらなる魅力向上を図るとしている。