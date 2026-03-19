お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が、活動を再開すると所属事務所が発表しました。

【映像】小沢一敬、活動再開を報告

2026年3月19日、所属事務所は公式サイトで「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました。これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」とコメントしています。

また、小沢さん本人も、「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです」と活動再開を報告しています。

2023年12月下旬、週刊文春で、「ダウンタウン」の松本人志さんと女性らの飲み会をセッティングしたと報じられ、2024年1月に芸能活動を自粛することを発表していました。（『ABEMA NEWS』より）