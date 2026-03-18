東大阪市にシカが出没。奈良公園からやってきた可能性もありそうです。

【写真を見る】【異例】東大阪市で『シカ目撃』相次ぐ 奈良公園から“縄張り争い”に敗れ流出してきたか…奈良のシカは“えさやり”で過去最多 東大阪市が注意呼びかけ

東大阪市によりますと、３月１１日以降、市内でのシカの目撃情報が１０件以上寄せられているということです。

これまで市内でシカが目撃されたことはなく、生駒山系に野生のシカが生息していないことや、人に慣れていること、角が切られた跡があるシカもいることなどから、奈良公園からやってきたシカの可能性もあるといいます。

（近くに住む人）「びっくりした。まさかこんなところまでシカが出てくるなんて」

「奈良のシカ」の保護団体によりますと、観光客などの「えさやり」によってシカの数が過去最多となっていて、縄張り争いに負けて奈良公園から出て行くシカが増えているということです。

東大阪市はシカにむやみに近づいたり、えさをやったりしないよう、呼びかけています。