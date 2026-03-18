【ウルトラマン】螺鈿細工でウルトラヒーローを表現した日本製機械式腕時計登場！
キャラクターコラボレーション専門ブランド『GARRACK（ギャラック）』より、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿（らでん）細工」を使用し、ウルトラマンシリーズの人気ヒーローを表現した日本製自動巻腕時計、全4モデルが4月上旬に発売される。
「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けている。
ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博している。
『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されている。
螺鈿（らでん）は、夜光貝やアワビ貝などの真珠層を薄く削り、漆器や木地の表面にはめ込む、または貼り付けて装飾する日本の伝統的な工芸技法。貝の虹色の輝きが特徴で、奈良時代に中国から伝来し、その後、蒔絵（まきえ）と併用されるなどして独自の発展を遂げた。
そんな伝統技法でウルトラヒーローを表現し、デザインとして落とし込まれた腕時計、聴くだけでワクワクしてくる。
商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表されるとのことなので、お見逃しなく。
＞＞＞イメージカットやウルトラマンシリーズ60周年ロゴをチェック！（写真2点）
（C）円谷プロ
「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けている。
ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博している。
『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されている。
そんな伝統技法でウルトラヒーローを表現し、デザインとして落とし込まれた腕時計、聴くだけでワクワクしてくる。
商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表されるとのことなので、お見逃しなく。
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