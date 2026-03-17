【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ米大統領が日韓や欧州諸国に対してホルムズ海峡を通航する船舶の護衛のための艦船派遣を強く求めているのは、イランの抵抗に手を焼き、単独での対応は困難だと判断したからだとみられる。

かねて抱く米国に負担が集中しているとの不満や同盟国への不信感も影響しているようだ。

「機雷が実際に敷設されたかどうかは我々にもわからない。敷設されたかもしれないという懸念だけで数十億ドルの船舶を保有する人たちは恐怖を感じている」

トランプ氏は１６日、ホワイトハウスで記者団にこう述べ、ホルムズ海峡の安全確保が急務だと訴えた。

産油国の米国はホルムズ海峡への依存度こそ低いが、石油の価格が高騰すれば自国にも跳ね返る。

元英海軍中佐のトム・シャープ氏は、ロイター通信に対し、米軍とイスラエル軍の攻撃下にあるイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は依然、高速攻撃艇や小型潜水艦、機雷、爆発物を積んだ水上バイクなど多彩な攻撃手段を持つと指摘した。トランプ氏もこの日、「たった一人のテロリストが水中に何かを設置したり、小型ミサイルを発射したりする」ことに懸念を示した。

トランプ氏が目をつけたのが、石油の確保でホルムズ海峡に依存している国々だ。トランプ氏はこの日、日韓やドイツに米軍が駐留していることに触れ、「我々はこれらの国々を守っているのに、（機雷を除去する）掃海艇はあるかと聞くと、『関わらないで済む方法はないか』と言ってくる」と不満をあらわにした。

１７日にはＳＮＳで、米軍が軍事的な成功を収めたと主張し、日本と韓国、オーストラリアを名指しして「助けは必要ない」と投稿した。艦船派遣に積極的な動きが広がっていないことへのいら立ちとみられる。

トランプ氏は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への圧力も強めており、「ＮＡＴＯの弱点は、我々は彼らを守るが、彼らは必要な時に我々を守ってくれないことだ」と持論を繰り返している。１６日には英国について、スターマー首相との電話会談で回答を保留されたとして「もっと積極的に関与すべきだ」と批判した。