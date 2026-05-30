【テヘラン共同】エネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡に近いイラン南部ケシム島の周辺で29日、無人機が防空システムによって撃墜された。複数のイランメディアが報じた。所属など詳細は不明。イランメディアは29日、南部ブシェール州でも「米軍機」が防空ミサイルで撃墜されたと報道。ホルムズ海峡で船舶への警告に関連して交戦が発生し、爆発音が聞こえたとも伝えていた。