経済産業省＝東京・霞が関経済産業省は5日、米アラスカ州産の原油を積んだタンカーが6日に到着する予定だと明らかにした。中東情勢の悪化後では初めて。アフリカの南スーダン産も7日までに着く見込みだ。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で供給量が減っている中東産に代わり調達した。アラスカ州産を積んだタンカーは千葉県袖ケ浦市の富士石油袖ケ浦製油所に到着する。積載量は73万バレルで1日の国内需要の3割程度。南スーダン産は2