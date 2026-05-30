オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船＝18日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）、国際エネルギー機関（IEA）などの首脳は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ「石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油在庫が急減し、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まる」とする共同声明を発表した。首脳らは28日にワシントンで中東情勢に関する会合を開いた。共同声明は