北関東の山間部で半自給自足生活を送る、俳優の東出昌大。彼はこの中東情勢、石油危機を見るにつけ、「思うところがある」という。前回は、東出が実践する石油に依存しすぎない生活を見せてもらった。後半では、彼が昨今の混乱をどう見ているのか、直撃した。【前編を読む】俳優・東出昌大の“脱石油”生活に密着「過度な成長は望まない」 求めるのは「足るを知る」生き方■トランプ大統領は人として到底尊敬はできない記者は