【カイロ＝溝田拓士】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は７日、イスラエルへの攻撃が、米国とイスラエルによる４月８日の停戦合意違反を受けた「警告」だとする声明を発表した。違反として、レバノンのほか、ホルムズ海峡やオマーン湾などイラン沿岸でのイランの船舶への攻撃などを挙げ、「違反が繰り返されれば、範囲を広げた対応を行う」としている。声明は、イスラエル軍がレバノンを攻撃した際に出撃拠点となった北部の