日本テレビ系「ＷＢＣ詳報」が１５日夜、放送され、同日（現地時間１４日）、マイアミで行われた準々決勝「日本−ベネズエラ」に熱中する巨人選手の様子が流れた。

東京ドームの食堂と思われる場所で撮影された巨人の映像。三回裏、大谷翔平（ドジャース）が申告敬遠となった後の２番・佐藤輝明（阪神）がタイムリーツーベースを放ち、食堂では、丸佳浩と大城卓三が手を叩いて「ハイハイハイハイ！！」と大盛り上がり。この騒ぎに顔を見せた坂本勇人が着席し、観戦。負傷した鈴木誠也に代わり二回の守備から急遽出場した３番・森下翔太（阪神）が勝ち越し３ランを放つと、食堂は「ウォッ！！」「ウォッ！！」「イェ〜イ！！」と拍手と歓声が響き渡った。

坂本は「すげえなぁ！！」、丸は「これはきたね！これはめちゃくちゃすごくないか？！急遽（出場）やで、急遽行ってこれやで！」と驚愕。感嘆していた。

この映像にＳＮＳ上では「ずっと見ていられる」「最高すぎる！」「選手同士のリスペクトはええなぁ」「坂本拍手しててなんか良いなぁ」「こで打てる事の凄さを分かっているからこその盛り上がりかも」「選手同士のリスペクトがなんか嬉しくてとてもよい光景」などと反響が広がっている。