◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンドーム）野球は選手同士が刺激しあい、心が伝播（でんぱ）するスポーツである。9回表の阪神の逆転劇は、前の8回表の「勇気」がチーム内に伝わった結果だとみている。それは福島圭音の「粘り」と「勇気」である。1―2と1点を追う8回表先頭、代打で起用された福島はファウル6本で粘り、10球目を右前打して出塁した。そして打者・近本光司の2球目に走った。二盗である。