阪神の佐藤輝明内野手（２７）と森下翔太外野手（２５）が１３日、巨人の則本攻略へ、平常心を強調した。楽天時代の右腕とは計５打席で対戦し、まだ無安打。相手も移籍後初勝利へ燃えるだけに、虎が誇る３、４番の主軸で黒星をつけたい。昨季は６月１３日、１５日の交流戦で対戦した。１３日には１点ビハインドの九回１死二、三塁で森下が打席に立ったが、イヌワシの守護神から一邪飛。続く佐藤輝は右飛に倒れ、絶好機を逃して