目下4連勝中で、開幕5カード連続勝ち越し中の首位・阪神は、14日から本拠地・甲子園に巨人を迎え撃つ。今季初となる聖地での伝統の一戦。宿敵打倒のキーマンは、いずれもリーグトップの打率・411、14打点をマークしている佐藤輝明内野手（27）だ。「甲子園での巨人戦」では、同球場でのカード別最多12本塁打と無類の打棒を振るってきた猛虎の主砲が今季も、その初戦から号砲を打ち鳴らす。佐藤輝が、得意とする甲子園の巨人戦