【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】

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2009年大会以来の連覇は準々決勝で霧散した。

15日（日本時間）のベネズエラ戦は、リリーフ陣の崩壊によって乱打戦を落とした。

先発した山本由伸（ドジャース）が4回2失点で降板すると、5-2で迎えた五回、2番手として登板した隅田知一郎（西武）がM・ガルシアに2ランを許して1点差に詰め寄られた。六回には4番手の伊藤大海（日本ハム）がW・アブレイユに逆転3ランを被弾。八回、イニングまたぎの種市篤暉（ロッテ）が無死二塁から牽制悪送球で致命的な失点を許した。大谷翔平（ドジャース）を擁する打線もベネズエラの強力救援陣の前に追加点を奪えず、侍ジャパンは大会史上初のベスト8止まりに終わった。

惨敗を招いた大きな要因は、偏った投手選考にある。井端弘和監督は今大会に14人の投手を招集したものの、リリーフ専門は松本裕樹（ソフトバンク）、藤平尚真（楽天）、大勢（巨人）の3人だけ。いびつな編成は大谷の「投手断念」から始まった。

当初、二刀流の大谷が投手として出場するかは未定だった。井端監督は大谷が野手に専念する場合、追加で投手を招集することも視野に入れていた。1月末に大谷が投手としての出場を辞退したものの、打力を重視し、前回、前々回ともに15人いた投手は、1人減った。

そこからチームの歯車は徐々に狂い始めた。宮崎合宿直前に平良海馬（西武）、石井大智（阪神）が故障を理由に出場辞退。松井裕樹（パドレス）もコンディション不良で辞退に追い込まれたが、代役として招集した隅田と金丸夢斗（中日）は先発投手。「第2先発」、「第3先発」としてやりくりしたが、ベネズエラ戦に登板した隅田、伊藤、種市はリリーバーとしての経験が少なく、難しい役回りを求められた。

リリーフ専門が少ないことはかねて、多くの関係者が不安視していた。多数のメジャーリーガーを擁する強敵・ベネズエラとの一戦で、その弊害がモロに出たといえるが、「井端監督の自業自得」との声もある。

今大会、史上最多の8人のメジャーリーガーの招集に成功した一方、侍首脳陣は自ら選択肢を狭めていた。

「最大の誤算は、リリーバーである杉山一樹（ソフトバンク）の招集失敗です」というのは、某パ球団の編成関係者。

ソフトバンク杉山招集失敗の大誤算

「最速160キロの直球と落差の大きいフォークが武器の杉山は昨季、31セーブで最優秀救援投手のタイトルを獲得。チームの日本一に貢献した。井端監督は宮崎合宿中に松井が故障で出場辞退したことを受け、杉山に声をかけたが、断られたと聞いている。杉山は昨年11月の韓国との侍ジャパンシリーズでも、井端監督から代表入りを打診されていた。開幕から日本シリーズまでフル稼働した疲労を考慮し、辞退を申し入れた。その際、杉山は侍関係者から、『今回はWBCの選考も兼ねており、今回辞退すれば、WBCには出られない』などと説明を受けた。杉山自身、抑えとしての実績は1年しかないとはいえ、韓国戦の出場がWBCメンバー入りへの『踏み絵』のような形にされ、不信感を抱いたといいます。阪神の才木浩人ら他の投手も、韓国戦を辞退したことでWBCメンバーから外れたともっぱらですが、こうした高圧的な態度に不信感を抱き、代表入りを断った選手は結構いると聞いています」

困った井端監督は古巣・中日の井上一樹監督に頭を下げ、開幕投手候補だった金丸を緊急招集したものの、登板機会は1試合にとどまった。

さらに、宮崎合宿中には大勢が右手指の負傷、種市が右足首の捻挫によって調整遅れが生じた。宮崎でのソフトバンクとの練習試合（2月22、23日）で2人は登板予定だったが、これを回避。試合直前に急きょ、同じ宮崎県内でキャンプを行う西武に頼み込み、高卒2年目の19歳右腕・篠原響をサポートメンバーとして招集せざるを得なくなった。戦う前からブルペンは火の車だった。

一方、井端監督はメジャーリーガーに関しては三顧の礼で迎えた。結果的に故障で選手としての出場はかなわなかったものの、ダルビッシュ有（パドレス）には、就任した23年から声をかけていたし、菊池雄星（エンゼルス）も1年前の25年1月に岩手に足を運び、「できれば宮崎から来てほしい」「投手陣をまとめてほしい」と声をかけていた。所属球団から指示された球数制限や打席数を厳格に守ろうと努めるなど、日本人メジャーリーガーには十分な配慮をしながら、NPB所属の選手にはどうだったか。

「種市は治療の甲斐もあって戦列に復帰。リリーバーとしてチームに貢献したが、1次ラウンドでは連投、準々決勝のベネズエラ戦でもイニングまたぎと、足のケガがあったにもかかわらず、酷使された。ベネズエラ戦の2イニング目は明らかに球威、キレが落ちていた。メジャーの選手に比べて、NPBの選手には負担を強いた。もっとも、種市を酷使せざるを得なくなるほどブルペンは枯渇していた。負けるべくして負けたといっていい」とは、侍ジャパン経験のある元選手だ。

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井端監督への批判はそれだけにとどまらない。ベネズエラ戦の大敗の裏には評論家がクビを傾げるような「チグハグ采配」が見受けられる。いったいどの場面が問題視されているのか。

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