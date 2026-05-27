◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人が鮮やかな逆転勝利で連敗を５で止めた。３番に坂本勇人内野手、７番に丸佳浩外野手とベテランコンビを今季初めて揃ってスタメン起用。先発野手の平均年齢が３２歳という経験豊富なオーダーが機能し１点ビハインドの３回に一挙５得点を奪って逆転した。苦しいチーム状況の中、ベテランの底力にかけた橋上秀樹監督代行の采配がズバリ。先発の