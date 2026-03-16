英国で好調な新興ブランド

中国の自動車ブランドであるジェイクー（Jaecoo）は、フラッグシップSUV『8』を5月に英国市場へ投入すると発表した。小型モデルの『5』と『7』のヒットを受け、より高級なモデルへと手を広げる。

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既存モデルより曲線的で洗練されたスタイリングを採用した8は、英国で2グレード展開となる。『ラグジュアリー』が4万5500ポンド（約965万円）、『エグゼクティブ』が4万7500ポンド（約1010万円）だ。



ジェイクー8 ジェイクー

全車、ジェイクーの親会社である奇瑞汽車（チェリー）のスーパーハイブリッドシステム（SHS）を搭載する。1.5Lターボガソリンエンジンと3速ATで構成され、合計出力428psと最大トルク59.0kg-mを発生。英国には四輪駆動モデルみが導入される。

0-100km/h加速タイムは5.8秒を達成。フォルクスワーゲン・ゴルフGTIに迫る速さだ。

総合航続距離は1120km以上、電気のみでの航続距離は133kmとされる。バッテリーは最大40kWのDC急速充電機能に対応し、約20分で30〜80％の充電が可能だ。

豪華装備を満載

奇瑞汽車グループの他のSUVには内燃機関専用モデルやハイブリッドモデルも存在するが、AUTOCARの取材では、ジェイクー8のEVモデルは現時点では計画されていない。また、他の右ハンドル市場では純ガソリンモデル（2.0L直列4気筒ターボエンジン、最高出力248ps）が販売されているが、英国市場への導入予定はない。

ラグジュアリーグレードは7人乗り仕様で、英国向けのジェイクーとして初めて3列シートレイアウトを採用することになる。



ジェイクー8 ジェイクー

一方、エグゼクティブグレードも3列シートだが、こちらは6人乗りのレイアウトを採用。後部座席はナッパレザー張りの「キャプテンシート」となる。

12.3インチのデュアルディスプレイ、ソニー製14スピーカーサウンドシステム、ワイヤレスのアップル・カープレイおよびアンドロイド・オート、ヒーター＆ベンチレーション＆マッサージ機能付きシート（フロント）は全車標準装備だ。

これまで比較的低価格のモデルを展開してきたジェイクーだが、今回の8の投入はあくまでも市場と顧客のフィードバックに応じたラインナップ拡充とみられており、高級化路線に踏み切ったわけではなさそうだ。

ジェイクーは奇瑞汽車が2023年に立ち上げた輸出向けのブランドで、英国では昨年初めに7を発売。小型の5とともに好調な売れ行きを見せている。