娘が“中学の卒業旅行”でディズニーへ行く予定です。「お小遣いで2万円いる」と言いますが、さすがに多すぎですよね？“チケット代は含まない”そうですが、今ってそんなに高いんですか？

ディズニーランドにはいくらお金が必要？

ディズニーランドは、パーク入園チケット代金を支払えば園内のアトラクションやショーは基本的には無料で楽しむことができるため、パーク内で使うお金はお土産代と食事代ということになります。

パーク内で身に付けるカチューシャなどのグッズに5000円、昼食と夕食に2000円ずつ使い、食べ歩きフードに1000円と考えても、大体1万円あれば楽しめるのではないでしょうか。

オリエンタルランドが発表しているゲスト1人あたりの売上高は、2024年度は1万7833円です。このうち3362円が飲食代、5084円が商品購入代、残りはチケット・アトラクション・ショー収入となっていますので、ディズニーで必要なお金はチケット代金を除けば1万円くらいということになります。



親同士で相談するのがおすすめ

中学生の子どもが「ディズニーにチケット代抜きで2万円持って行く」と言っていると聞くと、多すぎると感じる人が多いのではないでしょうか？ 子どもだけで遊びに行くのに大金を持ち歩くことは不安もありますよね。

ディズニーには、2000円以下で食事を楽しめるレストランも多くあるので、1万円あれば自由に遊ぶことはできるでしょう。しかし、友だちと合わせて持ち歩く金額を決めているのであれば、安易に減らすと「自分だけ足りなくて友人と同じグッズが買えなかった」「レストランで食事を食べられなかった」ということが発生するかもしれません。

そのため、一方的に金額を減らすのではなく、一緒にパークに行く友だちの親と連絡を取り合い相談することをおすすめします。現金を長時間持ち歩くことが心配という場合は、交通系ICカードにチャージして持たせるのもおすすめです。



お土産はネットでも購入できる

ディズニーでは、パーク内で販売しているお土産をネットで購入することができます。パークに入園したチケットをスマホで読み取ることで、商品を注文できる仕組みです。

当日の23時45分まで注文可能なので、子どもが帰宅してから一緒にお土産を選ぶことができますし、親がクレジットカードを使って精算でき、子どもだけでお金が足りなくなってしまって困るということもありませんので、とってもおすすめです。

一部のパーク入園者限定商品でなければ、事前にネットでお土産を購入することもできます。

ネット注文は商品が手元に届くまでに時間がかかるため、カチューシャなど当日パークで身に付けるアイテムは現地で購入する必要がありますが、お菓子などのお土産は後から自宅で選ぶなどと決めておくと、パークで大金を持ち歩かなくて済みます。



2万円は多いが一方的に減らすのは避けたい

オリエンタルランドは、2024年度のチケット代を含んだゲスト1人あたりの売上高は1万7833円と発表しています。パークでお土産を買い、食事をすることを考えても1万円ほどあれば足りると考えられるので、2万円では多いと感じるでしょう。

しかし、友人同士で約束しているのであれば、一方的に減らしてしまうとわが子だけお金が足りずに悲しい思いをするかもしれません。多すぎると一方的に金額を減らすのではなく、事前に親同士で相談したり、お土産は後から買うなど相談しながら持って行くお金を調節できれば良いですね。



出典

株式会社オリエンタルランド 初めてのOLCグループ 単価

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー