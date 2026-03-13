第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンは１４日（同１５日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。１２日（同１３日）は公式練習日で、ベネズエラ代表が記者会見に出席した。

侍ジャパンは山本由伸（ドジャース）が先発する。トーレス内野手（タイガース）は「ＷＢＣでも非常に経験豊かで、ドジャースの素晴らしい投手。ゲームプランを持って臨むことが大切だ。打者としては、ミーティングもする。細かい部分に集中して、焦らずにやれば、試合の流れが見えてくる」と話した。

ワールドシリーズで３勝してＭＶＰに輝くなど、昨秋のポストシーズンでの無双ぶりの印象が強いが「何人かは山本と対戦経験がある。アンドレス（ヒメネス）＝ブルージェイズ＝はワールドシリーズで対戦している。山本をもっと知るために、どう対応するか、話し合って意見を交換するつもりだ。彼の情報はたくさんある。だからコミュニケーションはとても重要だ」とトーレス。「ミーティングで話しても、試合では違うことがあるので、アジャストしなければならない。１番打者のロナルド（アクーニャ）＝ブレーブス＝が、どう見えたか教えてくれるだろう。そしてできるかぎりベストなプレーをするつもりだ」と情報共有を重ねて対抗する考えを示した。

今大会では１番アクーニャ（ブレーブス）が４割、チョウリオ（ブルワーズ）が３割３分３厘、３番アラエス（ジャイアンツ）が５割４分５厘で２発９打点と３番までが計１２打点と大活躍。一方で４番以降の調子が上がっていないが「個人成績に差はあるが、全員が調整している。日本戦は自分たちにとって非常に重要だ。打線の準備はできている」と復調に自信を見せた。

主将のペレス捕手（ロイヤルズ）は「日本は３度の優勝を誇る素晴らしいチームだ。でも自分たちはベストを尽くす。準備はできている」と断言。難敵山本を攻略しての勝利に自信をのぞかせた。