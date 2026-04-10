ドジャースの山本由伸投手（２７）は今季のサイ・ヤング賞の有力候補だ。ロサンゼルス・タイムズ紙のビル・シャイキン記者は８日（日本時間９日）に「山本由伸のサイ・ヤング賞獲得は、ドジャースの３連覇計画と相容れない」と題したコラムを掲載。サイ・ヤング賞の投票者が重視する指標のうち、「２００イニング」を積み上げるためには、球団が推進するポストシーズン重視の投手管理方針と矛盾が生じると指摘した。過去にサイ