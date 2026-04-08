7回にABSで三振からボール判定に…その後に右中間二塁打を放った【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） ブルージェイズの岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、本拠地のドジャース戦で「5番・三塁」で先発出場し、4打数1安打で打率.262となった。山本由伸投手との日本人対決では7回に右中間二塁打を放つなど3打数1安打。チームは6連敗を喫した。1-3で迎えた7回先頭。1ボール2ストライクから、山本の外角