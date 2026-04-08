敵地・ブルージェイズ戦で7回途中6奪三振5安打1失点の好投【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地のブルージェイズ戦で7回途中5安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（1敗）を挙げた。防御率2.50。大谷翔平投手は3回に先制の適時二塁打を放つなど1安打1打点。42試合連続出塁に伸ばし、2009年イチローの日本人記録に王手をかけた。チームは逃げ切り勝ちし、