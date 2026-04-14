ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）に本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に死球を受けて、４打数無安打、１得点だった。打率２割６分７厘。先発した２年目の左腕ロブレスキは８回を２安打無失点２三振無四球と好投し、今季２勝目をマーク。チームは４―０で勝った。３試合連続の先頭打者弾が期待された初回先頭、左腕ピーターソンの２ストライクからの３球目、９４