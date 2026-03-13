ハワイ唯一の定期クルーズ「プライド・オブ・アメリカ」7泊8日の船上生活が想像を超えていた
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ハワイ旅行と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、ワイキキビーチでのんびり過ごす時間や、アラモアナセンターでのショッピング、レンタカーでの島巡りだろう。しかし、ハワイには、寝ている間に次の島へ運んでくれるという、究極に贅沢かつ効率的な旅のスタイルが存在する。今回筆者が体験したのは、ノルウェージャン・クルーズライン（NCL）が運航する「プライド・オブ・アメリカ」による、ハワイ4島を周遊する7泊8日のクルーズだ。
アメリカ船籍ならではの特権を活かし、ハワイ諸島を一度に網羅できるこの旅は、従来のハワイ旅行の概念を覆す体験だったので今回はそのレポートを詳細にお届けする。
1日目、ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港から港へ向かい、チェックインを済ませると、そこは既に別世界だった。船内に一歩足を踏み入れると、アメリカらしい活気に満ちた空間が広がる。今回筆者が滞在したのはバルコニー付きの客室で、明るい太陽光が差し込み、目の前には青い海が広がる。コンパクトながら機能的な室内にはシャワーやテレビも完備され、これからの1週間の「動くホテル」としての安心感を与えてくれる。初日のランチでいただいたハンバーガーは、まさに本場アメリカのボリュームと肉感を兼ね備えていた。24時間営業のレストラン「キャデラック・ダイナー」もあり、いつでもアメリカンスタイルの食事が楽しめる。
2日目、夜の間に船は進み、朝目覚めるとそこはマウイ島のカフルイ港だった。ここで1泊2日の停泊が行われ、初日はオプショナルツアーに参加して標高3,055メートルのハレアカラ国立公園へ。雲を眼下に見下ろす火山頂上からの眺めは、言葉を失うほどの迫力だ。船を拠点にすれば、下船からわずか1時間で3,000メートル級の絶景に立てるという効率の良さは、クルーズ旅ならではの魅力である。船に戻れば、ジャグジーで疲れを癒やし、夜は有料のフランス料理レストランでエスカルゴやステーキを堪能できる。「フリースタイル・クルージング」により、堅苦しいドレスコードを気にせずカジュアルな服装で楽しめるのも嬉しいポイントだ。
3日目もマウイ島滞在が続く。朝はビュッフェで軽く食事を取り、カアナパリやラハイナの街を散策。白い砂浜と透き通る海を眺めながら、自由な時間を楽しんだ。船に戻れば、午後はスパやジャグジーでのんびり過ごし、夜はエンターテインメントショーを観覧して、充実した1日を終える。
4日目、船はハワイ島東側のヒロに到着。別名「雨の都」とも呼ばれるが、この日は快晴に恵まれた。港から無料シャトルでダウンタウンへ向かい、地元のファーマーズマーケットを散策。色鮮やかなフルーツやローカルクラフトに触れながら、ハワイらしいゆったりとした時間を楽しんだ。しかし、翌日予定されていたハワイ島西側のコナへの寄港は高波の影響で中止に。船旅の醍醐味として受け入れ、翌日は「終日航海日」として船内で思い思いに過ごすことになった。
5日目は終日航海日。朝はスイート専用レストランで絶景を眺めながらステーキ朝食を楽しみ、午後はビュッフェで多国籍料理を堪能した。夜は本場アメリカのエンターテインメント・ショーを観覧し、クジラの潮吹きを船上から眺めるなど、贅沢な時間が流れた。
6日目、船はカウアイ島に到着。「ガーデン・アイランド」と呼ばれるこの島では1泊2日の停泊。ハワイのグランドキャニオンと称されるワイメア・キャニオンへのツアーに参加し、赤土と緑のコントラストが織りなす絶景を堪能した。
アメリカ船籍ならではの特権を活かし、ハワイ諸島を一度に網羅できるこの旅は、従来のハワイ旅行の概念を覆す体験だったので今回はそのレポートを詳細にお届けする。
1日目、ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港から港へ向かい、チェックインを済ませると、そこは既に別世界だった。船内に一歩足を踏み入れると、アメリカらしい活気に満ちた空間が広がる。今回筆者が滞在したのはバルコニー付きの客室で、明るい太陽光が差し込み、目の前には青い海が広がる。コンパクトながら機能的な室内にはシャワーやテレビも完備され、これからの1週間の「動くホテル」としての安心感を与えてくれる。初日のランチでいただいたハンバーガーは、まさに本場アメリカのボリュームと肉感を兼ね備えていた。24時間営業のレストラン「キャデラック・ダイナー」もあり、いつでもアメリカンスタイルの食事が楽しめる。
2日目、夜の間に船は進み、朝目覚めるとそこはマウイ島のカフルイ港だった。ここで1泊2日の停泊が行われ、初日はオプショナルツアーに参加して標高3,055メートルのハレアカラ国立公園へ。雲を眼下に見下ろす火山頂上からの眺めは、言葉を失うほどの迫力だ。船を拠点にすれば、下船からわずか1時間で3,000メートル級の絶景に立てるという効率の良さは、クルーズ旅ならではの魅力である。船に戻れば、ジャグジーで疲れを癒やし、夜は有料のフランス料理レストランでエスカルゴやステーキを堪能できる。「フリースタイル・クルージング」により、堅苦しいドレスコードを気にせずカジュアルな服装で楽しめるのも嬉しいポイントだ。
3日目もマウイ島滞在が続く。朝はビュッフェで軽く食事を取り、カアナパリやラハイナの街を散策。白い砂浜と透き通る海を眺めながら、自由な時間を楽しんだ。船に戻れば、午後はスパやジャグジーでのんびり過ごし、夜はエンターテインメントショーを観覧して、充実した1日を終える。
4日目、船はハワイ島東側のヒロに到着。別名「雨の都」とも呼ばれるが、この日は快晴に恵まれた。港から無料シャトルでダウンタウンへ向かい、地元のファーマーズマーケットを散策。色鮮やかなフルーツやローカルクラフトに触れながら、ハワイらしいゆったりとした時間を楽しんだ。しかし、翌日予定されていたハワイ島西側のコナへの寄港は高波の影響で中止に。船旅の醍醐味として受け入れ、翌日は「終日航海日」として船内で思い思いに過ごすことになった。
5日目は終日航海日。朝はスイート専用レストランで絶景を眺めながらステーキ朝食を楽しみ、午後はビュッフェで多国籍料理を堪能した。夜は本場アメリカのエンターテインメント・ショーを観覧し、クジラの潮吹きを船上から眺めるなど、贅沢な時間が流れた。
6日目、船はカウアイ島に到着。「ガーデン・アイランド」と呼ばれるこの島では1泊2日の停泊。ハワイのグランドキャニオンと称されるワイメア・キャニオンへのツアーに参加し、赤土と緑のコントラストが織りなす絶景を堪能した。
関連記事
旅行系YouTuberおのだが出版記念トークショーを開催 準備から本番まで、ファンとの交流の裏側に密着
人気YouTuberおのだ氏、突如「一人ハワイ」へ！羽田の最新ラウンジから開通したてのモノレールまで徹底レポート
本家・石川は休業中…台湾に「もう一つの加賀屋」が？1泊12万円の宿に潜入
チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。