気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「マルチタスク」は効率が悪い

「AIもあるし、もっと仕事できるよね？」

そんなふうに言われて、同時にいくつもの仕事を抱え込んでしまう人もいるかもしれない。

これはいわゆる「マルチタスク」だ。

一見効率的に見えるが、実は仕事のスピードを大きく下げてしまう。

なぜならば、「完了できないタスク」が積み重なるからだ。

人は未完了のタスクが多いほど、頭の中に負担を抱えやすい。

未完成のタスクが積み重なると、「自分は何も達成できていない」という自己嫌悪感が増し、集中力も落ちてしまう。

ごく小さなことや単純なことであっても、最後までやり終えてから次に進むと、はるかに気分がよくなる。

「即断即決」を心がけよう

そこで、おすすめしたいことがある。それは、「即断即決を心がける」ことだ。

楽に物事を進め、ぐずぐずループから逃れるためには、日頃から物事を素早く判断する訓練をすることだ。即断即決を心がけ、できる限りその場で物事を決めるようにしよう。

例えば、こんなときに「即断即決」を実行できる。

＜メールやメッセージの処理＞

→返事のしにくいものを後回しにせず、順番に1つずつ処置していく。

＜お昼に何を食べるか決める＞

→いったん考えたら、答えを先延ばしにせず、その場で決めよう。決めるまでに、長い時間をかけすぎないようにしよう。

＜友人の誕生日プレゼントを選ぶ＞

→必要十分なリサーチをしたら、その時点で買ってしまおう。

こうして一つひとつのタスクを終わらせていくと、

「やるべきこと」が頭の中に溜まり続ける状態から抜け出すことができる。

「やるべきこと」や「決めるべきこと」を抱え込むより、目の前のことを一つずつ終わらせる。

そのほうが、結果的に仕事も人生もずっとスムーズに進んでいくのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）