1次ラウンド・プールB

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBは11日（日本時間12日）、米ヒューストンでメキシコ―イタリア戦が行われ、9-1でイタリアが勝利した。これにより、前日に痛恨の黒星を喫していた優勝候補・米国も準々決勝進出が決定。敗退の危機から生き返った。

米国は3連勝で迎えた10日（同11日）のイタリア戦に6-8でまさかの敗戦。メキシコ―イタリア戦の結果次第では、1次ラウンド敗退という危機に陥っていた。

仮にこの試合でメキシコが勝利すれば米国、イタリア、メキシコの3チームが3勝1敗で並び、失点率の勝負に。米国はイタリアが勝利、もしくはメキシコが5得点以上の勝利を収めれば準々決勝に進出できる状況だった。

運命の一戦ではイタリア打線が火を噴く。4番ビニー・パスカンティーノが2回、6回にそれぞれソロを放つなど、7回までに7得点。投手陣は先発ノラが5回無失点の好投を見せた。メキシコは攻守にミスが出るなど精彩を欠いた。

8回には、パスカンティーノがこの日3本目のソロ。メキシコを突き放してそのまま勝利し、イタリアが4連勝で1位通過に。米国はイタリアに救われる形で命拾いの2位突破になり、前回大会4強のメキシコの敗退も決まった。

米国はイタリア戦前に、マーク・デローサ監督がに準々決勝進出を決めていると“勘違い”していたことが伝えられ、物議を醸している。MLB公式サイトは金星献上後の主将アーロン・ジャッジのコメントを紹介。「自分たちでどうにかできることではない。今の我々に必要なのは少しの運だ。どうなるかだね」と語っていたが、運は米国に転がり込んだ。



（THE ANSWER編集部）