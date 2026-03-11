千原ジュニア（51）、ケンドーコバヤシ（53）が10日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。結婚式のお祝いVTRコメントが秀逸な大物芸人2人を挙げた。

ジュニアは、結婚と第1子男児誕生を発表したケンコバに「あれはどうするんですか？ 結婚式は？」と結婚式を行うつもりはあるのか質問。ケンコバは妻から「昔から日本で式とかやるよりリゾートウエディングをやりたい。なんやったら子供と3人でいい」と言われていると明かし、大々的な結婚式を行うつもりはない考えを示した。

ジュニアは、結婚式のお祝いVTRコメントについて「爆笑につぐ爆笑の人、コメントすごい人おるやん？ きよし師匠もすごいやろ」と西川きよしの名前を挙げた。

その上で、「このたびはおめでとうございます。けんじさん、ゆかりさん…え？あ、違うんですか」ときよしのマネをしながら、「ずっと名前間違え続ける。らしからぬ。だからか、めっちゃウケるらしい。一説には本当に間違えてるんじゃないかって言われてるけど」と笑いながらトーク術をたたえた。

続けて、「あと、たけしさんのV。たけしさん、出ないっていう」とビートたけしのお祝いVTRにも触れ、「運転手のゾマホンが手紙読むのよ。『すいません。このたびはうちのビートたけしが忙しくて、代わりに私が代弁させてもらってます。どうぞ末永くお幸せに』って言うて、カメラがパーンって（フレームアウト）したら、たけしさんが寝てるっていう。それでドッカーン」と感心していた。