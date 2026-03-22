お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。ある先輩芸人から“説教LINE”が届いたことを明かした。今年1月に結婚と第1子誕生を電撃発表したケンコバ。各所でインタビューを受けるも「本当に僕の病気みたいなもんで、まともにどこも答えなかったんですよ。もう、大体のところでテキトーなことばっかり言うて」と真面目に回答しなかったと告白。続けて「みんなか